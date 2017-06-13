Учения "Запад-2017" будут проведены масштабно и серьезно - Лукашенко

Несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения "Запад-2017" будут проведены масштабно и серьезно. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ.

"Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Осенью на территории Беларуси пройдут белорусско-российские учения "Запад-2017".

"И как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно, - заявил Лукашенко. - Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы".

Он заявил об открытости этих учений: "Мы пригласим на учения всех сегодня присутствующих министров обороны, и не только. Эти учения открыты. Пусть смотрят на наши возможности. Мы очень серьезно нацелены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер, чтобы наши военные - и России, и Беларуси - чувствовали, что они защищают на этом направлении и какие обязательства на них возложены".

"Мы всегда будем верны своим обязательствам по КСОР, это наше общее подразделение. Они проходят обучение на территориях всех государств, и мы всегда принимаем в них участие", - подчеркнул Лукашенко.

Он также заверил, что Беларусь ценит тот факт, что ей поручено защищать западное направление.

"И мы, как всегда, очень ответственно реализуем все мероприятия, чтобы у нашего потенциального противника не было даже мысли, что белорусская армия не готова и наша совместная белорусско-российская группировка не готова отразить любой удар потенциального соперника", - продолжил Лукашенко.

"Нас часто критикуют, и Россию особенно, что мы тут бряцаем оружием. Нет, никаким оружием мы не бряцаем. По крайней мере, ни я, ни президент Путин не принимаем иностранные войска на своей территории с такой помпой, как это сделал президент Польши, когда натовские войска были размещены прямо у границ Беларуси, наших совместных рубежей. Мы этого не делаем. Все проводят учения по периметру зон ответственности постоянно. Действительно, бряцают оружием. Мы тоже на это смотрим, делаем выводы, но не кричим каждый раз, что здесь что-то неправильно. Есть армия, есть войска, они обучаются. Обучайтесь на здоровье. Но позвольте и нам это делать. На то это и военные. Еще раз заверяю вас, что не должно быть никаких сомнений в плане действий белорусских Вооруженных Сил в зоне ответственности, на западном направлении", - сказал Лукашенко.