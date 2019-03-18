Беларусь проведет военные учения с РФ

С 18 по 22 марта проводится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Минобороны Беларуси.

“С 18 по 22 марта под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева проводится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации по теме: «Планирование применения РГВ (С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного”, - говорится в сообщении.

По версии белорусского ведомства, «цель тренировки – повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь».

Отмечается, что сама тренировка является начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2019", которое пройдет в сентябре на территории Российской Федерации.