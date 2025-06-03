Беларусь и РФ хотят организовать "бесшовное" приграничное железнодорожное сообщение. Этот вопрос обсуждался 28 мая на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Смоленске.

Как сообщил пресс-центр БЖД, на заседании были рассмотрены вопросы организации пригородного железнодорожного сообщения с приграничными административными центрами Беларуси и РФ.

В рамках заседания определены направления совместной работы, позволяющие сформировать "бесшовное" железнодорожное сообщение.

В настоящее время перевозки в приграничном пригородном сообщении по маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск осуществляются путем пересадки пассажиров на согласованные поезда по железнодорожным станциям Осиновка и Заольша соответственно.

"Совместная работа по выполнению принятых решений будет продолжена в рамках реализации достигнутых ранее соглашений и договоренностей между Беларусь и Российской Федерацией", - заверили в пресс-центре.