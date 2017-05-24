Последнее обновление: 24.05.2017 17:21

Совместные российско-белорусские тактические учения пройдут в сентябре

Совместные российско-белорусские тактические учения пройдут в сентябре 2017 года в Псковской области, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На конференции представители Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь договорились о проведении совместных тактических учений на территории Российской Федерации. В ходе брифингов представители делегаций двух стран обсудили тему и вопросы всестороннего обеспечения планируемых тактических учений, а также сроки прибытия дружественных подразделений в район проведения совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

Учения пройдут на полигоне Струги Красные Псковской области в середине сентября. В них примут участие парашютно-десантные батальоны ВДВ и ССО Белоруссии.

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