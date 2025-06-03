Россия ночью запустила по Украине более сотни ударных беспилотников

Россия в ночь на 3 июня запустила по Украине более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, силы противовоздушной обороны уничтожили 75 БпЛА.

"2 июня с 23:30 россияне атаковали 112 дронами с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.

Основные направления воздушного удара – Одесская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Харьковская и Полтавская области.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 75 вражеских БпЛА на востоке, юге и севере страны. 60 – сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно потеряны.

Зафиксировано попадание в 11 локациях.

Полтавская областная военная администрация сообщила, что в регионе работала противовоздушная оборона. В результате падения обломков в Полтавском районе повреждено недействующее помещение коммунального предприятия. Возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что город атаковали пять ударных дронов. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе школы № 14. В Славянске тоже без жертв.