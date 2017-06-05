Власти Беларуси пообещали сделать учения "Запад" максимально открытыми

Совместные российско-белорусские военные учения будут "Запад-2017" будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдателей, опасения западных стран неуместны. Об этом заявил сегодня глава МИДа страны Владимир Макей.

"Обсудим наши подходы к взаимодействию с НАТО с акцентом на вопросы двухсторонней координации. Наряду с мониторингом обстановки мы вынуждены задействовать средства и потенциал по соразмерным шагам по укреплению координации. Само собой разумеется, что мы не пренебрегаем и оборонным элементом для поддержания безопасности, включая военное сотрудничество с Россией", - сказал Макей в ходе совместного заседания министерств иностранных дел России и Беларуси.

Макей назвал "неуместными и демонстративными" опасения западных стран из-за проведения совместных с РФ военных учений.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдения", - заявил глава белорусского МИДа.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. В свою очередь Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.