Украина и Россия не согласовали прекращение огня, но обменяются военнопленными

По итогам сегодня второго раунда переговоров в Стамбуле делегации Украины и России договорились об обмене всеми военнопленными младше 25 лет и тяжелобольными. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, также согласован обмен телами погибших по формуле "6000 на 6000".

Умеров добавил, что Россия не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров, но передала Украине свой меморандум. В Киеве пообещали изучить его в течение недели.

Обмен телами военных по формуле "6000 на 6000", а также всеми военнопленными младше 25 лет и тяжелобольными подтвердил и Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ. Он заявил, что "эвакуированных" детей, у которых есть семьи, вернут обратно.

По словам Мединского, в переданном Киевом списке 339 фамилий таких детей. В то же время российский чиновник обвинил Украину в создании "шоу для европейцев" в теме возвращения детей.

Мединский также заявил, что достигнута договоренность о перемирии "на два-три дня" на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. Он утверждает, что украинские военные обещали "в ближайшее время" проработать такое предложение.