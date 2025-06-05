Россия хочет сблизить нормативно-правовое регулирование СНГ и ЕАЭС. Это следует из заявлений премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе г.

"Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования Содружества и Союза", - сказал Мишустин.

Он также затронул тему промышленной кооперации.

"Здесь хотел бы отметить, что в ЕАЭС мы придаем серьезное значение развитию именно промышленной кооперации, предоставляем совместным проектам компаний наших государств финансовую поддержку из союзного бюджета - в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, которые выделяются коммерческими банками на реализацию одобренных таких инициатив. Прорабатываются подобные механизмы помощи и для предприятий в сельском хозяйстве", - напомнил Мишустин.

Для укрепления внешнеэкономических связей объединения, продолжил он, принято соглашение о единой системе таможенного транзита.

"Оно открыто для всех стран. И позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок. Приглашаю партнеров по СНГ подключиться к такому механизму", - призвал Мишустин.