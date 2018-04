Индексы Китая разнонаправлены, акции Гонконга выросли на фоне надежд на урегулирование спора КНР и США

Китайские акции завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой, в то время как инвесторы продолжали следить за развитием торгового спора Китая и США.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,3 процента до 3.138,29 пункта, в то время как индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 закрылся снижением на 0,1 процента до 3.852,93 пункта.

Индекс ChiNext, отслеживающий динамику акций стартапов, вырос на 0,26 процента.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предположил, что Китай откажется от торговых барьеров, выразив оптимизм несмотря на усиление напряженности в торговых отношениях двух крупнейших экономик мира, ударившее по глобальным рынкам на прошлой неделе.

Наибольший рост среди компонентов Shanghai Composite показали акции Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co Ltd, BGRIMM Technology Co Ltd и Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd, прибавившие около 10 процентов.

В лидерах падения оказались бумаги Taiyuan Lionhead Cement Co Ltd, Wintime Energy Co Ltd и Henan Ancai Hi-tech Co Ltd, которые потеряли 6,21-9,96 процента.

Акции Гонконга выросли на фоне надежд на то, что Китай и США в конечном счете достигнут соглашения, которое позволит избежать торговой войны, несмотря на то, что Пекин повторил, что вести переговоры в нынешних условиях невозможно.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,3 процента до 30.229,58 пункта, индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 0,9 процента, закрывшись на отметке 12.073,00 пункта.