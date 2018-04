Акции Китая, Гонконга снизились вслед за Уолл-стрит

Китайские акции завершили торги среды на отрицательной территории, поскольку снижение сектора недвижимости и бумаг энергетических компаний нивелировало подъем индекса здравоохранения.

По настроениям рынка также ударило снижение Уолл-стрит, спровоцированное бегством инвесторов от риска из-за роста доходности госбондов США.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,4 процента до 3.828,70 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также потерял 0,4 процента, закрывшись на отметке 3.117,97 пункта.

Сектор здравоохранения вырос на 2,2 процента, в то время как акции компаний недвижимости и энергетических фирм потеряли по 1,5 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong, Sumec Corp Ltd и Founder Technology Group Co Ltd, которые подорожали примерно на 10 процентов.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co Ltd, Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co Ltd и Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd, потерявшие 9,06-10,00 процента.

Гонконгские акции снизились вслед за другими азиатскими биржами.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 1,0 процента до 30.328,15 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,2 процента, закрывшись на отметке 12.094,32 пункта.