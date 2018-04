Рынки акций Китая, Гонконга закрылись снижением из-за беспокойства о ZTE

Китайские фондовые индексы закрыли торги понедельника практически без изменений, однако технологический сектор подвергся распродаже из-за беспокойства о ZTE.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,2 процента до 3.766,33 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,1 процента, закрывшись на отметке 3.068,01 пункта.

В фокусе внимания участников рынка - китайская компания ZTE, которая пытается урегулировать конфликт в связи с запретом США продавать детали и программное обеспечение производителю телекоммуникационного оборудования. По словам компании, запрет угрожает ее существованию.

Технологический сектор подвергся существенному давлению на фоне беспокойства о ZTE. Индекс стартапов Chinext закрылся снижением на 1,7 процента и понес потери третью сессию подряд.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Jilin Expressway Co Ltd, China United Network Communications Ltd и EmbedWay Technologies Shanghai Corp, которые набрали от 10,01 до 10,12 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Western Region Gold Co Ltd, Shanghai Wondertek Software Co Ltd и Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd, потерявшие примерно по 10 процентов.

Фондовый рынок Гонконга закрыл торги понедельника в минусе, при этом бумаги техсектора понесли наибольшие потери из-за сохраняющегося беспокойства о торговых спорах США и Китая, которые затронули китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,5 процента до 30.254,40 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 12.000,16 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 0,9 процента, тогда как сектор информационных технологий потерял 1,43 процента, финансовый сектор - 0,12 процента, а сектор недвижимости - 0,95 процента.