Рынки акций Китая и Гонконга выросли, в фокусе - торговый спор США и Китая

Китайский фондовый рынок отыграл потери предыдущей сессии и завершил торги четверга в плюсе, так как инвесторы принялись скупать акции, подешевевшие после недавней коррекции в бумагах девелоперских и потребительских компаний.

На момент закрытия торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,2 процента до 3.160,53 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 1,3 процента, закрывшись на отметке 3.894,05 пункта.

В лидерах роста оказались акции сектора недвижимости, подскочившие на 5,5 процента, при этом цена бумаг China Vanke выросла на 9 процентов. Акции потребительского сектора также существенно укрепили позиции во главе с бумагами Lao Jiao, которые подорожали на 7,4 процента.

Участники рынка внимательно следят за событиями, касающимися торгового спора между США и Китаем.

Объявленные американским лидером Дональдом Трампом пошлины на китайские товары могут вступить в силу не раньше начала июня, сказали представители администрации президента США в среду.

Китай в четверг предупредил Соединенные Штаты, чтобы они не открывали “ящик Пандоры”, что приведет к проявлениям протекционизма по всему миру.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Zhejiang Haiyue Co Ltd, которые подорожали на 10,05 процента, а также Tederic Machinery Co Ltd и Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd, прибавившие 9,99 и 9,98 процента соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Sanan Optoelectronics Co Ltd, подешевевшие на 5,92 процента, а также Sinomach Automobile Co Ltd и China International Travel Service Corp Ltd, которые потеряли 5,43 и 5,41 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга закрылся также на положительной территории.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng повысился на 0,2 процента до 30.093,38 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, остался вблизи уровня закрытия предыдущей сессии на отметке 11.998.34 пункта.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги China Mengniu Dairy Co Ltd, подорожавшие на 7,75 процента, а наибольшие потери понесли акции PetroChina Co Ltd, которые подешевели на 1,82 процента.