Рынки акций Китая и Гонконга снизились на фоне торгового спора между КНР и США

Китайский фондовый рынок отступил с достигнутых в начале сессии позиций и завершил торги среды в небольшом минусе, так как инвесторы сокращали вложения в акции перед длинными выходными, ожидая ответных мер Пекина на новые пошлины США.

Как индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, так и индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потеряли по 0,2 процента, снизившись до 3.854,86 пункта и 3.131,11 пункта соответственно.

Большинство секторов закрылись на отрицательной территории, тогда как потребительский сектор вырос более чем на 3 процента.

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник вечером объявила о введении 25-процентых пошлин на 1.300 наименований товаров промышленно-технологического, транспортного и медицинского секторов КНР.

Введение пошлин на продукцию, общая стоимость которой составляет около $50 миллиардов, вызвало незамедлительную реакцию Пекина, который в среду принял ответные меры.

Фондовый рынок Гонконга в среду упал более чем на 2 процента, понеся существенные потери во второй половине сессии, после того как Пекин объявил об ответе Вашингтону. Эта новость усилила опасения о начале полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 2,2 процента до 29.518,69 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 2,3 процента, закрывшись на отметке 11.857,41 пункта.

Биржи Китая и Гонконга будут закрыты в четверг и в пятницу из-за китайского праздника поминовения усопших - Цинмин.