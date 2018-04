Рынки акций Китая и Гонконга снизились из-за роста напряженности на Ближнем Востоке

Китайский фондовый рынок снизился по итогам торгов четверга под давлением акций финансового и транспортного секторов и беспокойства инвесторов по поводу возможных военных действий США в Сирии.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 1 процент до 3.898,64 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,9 процента, закрывшись на отметке 3.180,16 пункта.

Президент США Дональд Трамп в среду в твиттере предупредил Россию о предстоящем ответе Вашингтона на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, пообещав, что ракеты “прилетят” и раскритиковав Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Основные отраслевые индексы ушли на отрицательную территорию, при этом банковский индекс и индекс транспортных компаний потеряли по 1,5 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Datang Telecom Technology Co Ltd, которые подорожали на 10,05 процента, а также Sunny Loan Top Co Ltd и Xinjiang YouhaoGroup Co Ltd, прибавившие по 10,04 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co Ltd, подешевевшие на 8,43 процентов, а также Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co Ltd и Henan Dayou Energy Co Ltd, которые потеряли 6,85 и 6,06 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга также завершил сессию в минусе, растеряв первоначальный рост, на фоне общей осторожности инвесторов в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке после угроз США.

Кроме того, на рынке сохраняется обеспокоенность по поводу торгового спора между Китаем и Соединенными Штатами.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,2 процента до 30.831,28 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,3 процента, закрывшись на отметке 12.288,86 пункта.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги CNOOC Ltd, подорожавшие на 3,66 процента, а наибольшие потери понесли акции Galaxy Entertainment Group Ltd, которые подешевели на 2,88 процента.