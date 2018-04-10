Рынки акций Китая, Гонконга закрылись ростом за счет ослабления страхов о торговой войне

Китайский фондовый рынок показал уверенный рост во вторник, поскольку обещание председателя КНР Си Цзиньпина еще больше открыть экономику развеяло страхи о торговой войне с США.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,7 процента до 3.190,32 пункта, в то время как индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 закрылся подъемом на 1,9 процента до 3.927,17 пункта.

Си пообещал во вторник еще больше открыть экономику страны для зарубежных инвесторов и понизить пошлины на импорт части продукции, включая автомобили, в ходе выступления, которое инвесторы сочли попыткой ослабить торговые противоречия с Вашингтоном.

Хотя большинство обещаний уже легли в основу долгосрочной стратегии и практически не содержали подробностей, рынки восприняли их как сигнал к возможности достичь компромисса с Вашингтоном.

В лидеры роста вышли акции банков и сектор недвижимости.

Гонконгский фондовый рынок вырос максимально почти за месяц по итогам сессии вторника, также благодаря обещаниям Си.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,7 процента до 30.728,74 пункта, индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 2,1 процента, закрывшись на отметке 12.324,02 пункта.

Большинство секторов рынка укрепились во вторник. Сектор информационных технологий набрал около 2 процентов, а бумаги финансовых компаний выросли на 1,7 процента.