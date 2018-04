Рынок акций Китая закрылся в минусе из-за опасений торговой войны, акции Гонконга выросли за счет потребсектора

Китайский фондовый рынок закрыл сессию вторника в минусе из-за возобновившихся опасений торговой войны после того, как Пекин объявил об ответных мерах против Вашингтона.

Индекс Shanghai Composite опустился на 0,8 процента до 3.136,63 пункта, в то время как индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 закрылся снижением на 0,6 процента до 3.862,48 пункта.

Индекс ChiNext, отслеживающий динамику акций стартапов, просел на 1,46 процента.

Китай повысил пошлины вплоть до 25 процентов на 128 наименований продукции из США, включая замороженную свинину, вино и ряд фруктов и орехов, в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали из КНР.

Сектор недвижимости закрылся снижением, поскольку Пекин продолжил бороться со спекуляциями с недвижимостью в провинциальных столицах.

Акции банков также подешевели из-за сообщений о том, что китайский банковский регулятор изучит кредиты крупных клиентов.

В то же время бумаги компаний, связанных с сельскохозяйственным сектором, укрепились, поскольку инвесторы ждут, что сектору будут выгодны ответные торговые меры Китая против США.

Наибольший рост среди компонентов Shanghai Composite показали акции Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co Ltd, поднявшиеся на 10 процентов, а также Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co Ltd и Beijing Hualian Hypermarket Co Ltd, которые набрали 9,92 и 8,06 процента.

В лидерах падения оказались бумаги Taiyuan Lionhead Cement Co Ltd, Lucky Film Co Ltd и Yonyou Network Technology Co Ltd, которые потеряли от 5,41 до 9,99 процента.

Фондовый рынок Гонконга отыграл ранние потери и закрыл сессию вторника ростом во главе с акциями производителей потребительских товаров, однако инвесторы сохраняли осторожность на фоне эскалации напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за ответных торговых мер КНР.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,3 процента до 30.180,10 пункта, минимума на момент закрытия с 5 марта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 1,2 процента, закрывшись на отметке 12.136,67 пункта.

Субиндекс Hang Seng, отслеживающий динамику акций энергокомпаний, снизился на 0,4 процента, сектор IT-компаний вырос на 0,08 процента, финансовый сектор прибавил 0,51 процента, а сектор недвижимости сбавил 0,19 процента.