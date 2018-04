Рынок акций Гонконга закрылся в плюсе, но рост ограничили торговые опасения

Фондовый рынок Гонконга завершил торги пятницы на положительной территории, однако угрозы США ввести новые пошлины на товары из Китая ограничили рост котировок и заставили инвесторов переключиться на акции компаний, которые в меньшей степени зависят от торговой политики.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,1 процента до 29.844,94 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,9 процента, закрывшись на отметке 11.967,66 пункта.

Китай предупредил в пятницу, что примет решительные меры для защиты своих интересов, “чего бы это ему ни стоило”, если США продолжат идти по пути протекционизма в торговой сфере. Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в объеме $100 миллиардов.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 1,8 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 1,58 процента, финансовый сектор - 1,04 процента, а сектор недвижимости - 1,21 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги Sunny Optical Technology Group Co Ltd, подорожавшие на 3,6 процента, а наибольшие потери понесли акции WH Group Ltd, которые подешевели на 3,4 процента.