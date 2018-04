Рынок акций Китая закрылся в минусе на фоне сохраняющегося беспокойства о торговой войне

Китайский фондовый рынок начал первый квартал с небольшими потерями из-за сохраняющегося беспокойства о начале полномасштабной торговой войны между США и Китаем, в то время как инвесторы оценивали смешанную экономическую статистику.

На момент закрытия торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2 процента до 3.163,18 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, потерял 0,3 процента, закрывшись на отметке 3.886,92 пункта.

Более мелкий индекс Шэньчжэня вырос на 0,16 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite не изменился.

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе обнародует список китайских товаров, которых коснутся новые тарифы на импорт, чтобы наказать Пекин за политику в области передачи технологий. Этот шаг, как ожидается, усилит торговые противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай повысил пошлины вплоть до 25 процентов на 128 наименований продукции из США, включая замороженную свинину, вино и ряд фруктов и орехов, в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали из КНР.

Официальные данные, опубликованные в субботу, указали на превзошедший ожидания рост производственного сектора в марте. Однако результаты частного исследования, вышедшие в понедельник, показали, что активность в производственном секторе Китая в марте росла самыми медленными темпами за четыре месяца из-за ослабления спроса.

Согласно опубликованным в понедельник данным, активность в производственном секторе Китая в марте росла самыми медленными темпами за четыре месяца, поскольку ослабление спроса вынудило компании быстрее сокращать персонал в попытке снизить расходы.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Wuhan Xianglong Power Industry Co Ltd, которые подорожали на 10,08 процента, а также Henan Ancai Hi-tech Co Ltd и Neusoft Corp, прибавившие 10,05 и 10,01 процента соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Taiyuan Lionhead Cement Co Ltd, подешевевшие на 10 процентов, а также Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd и Sinomach Automobile Co Ltd, которые потеряли 6,26 и 6,13 процента соответственно.