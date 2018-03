Рынки акций Китая и Гонконга закрылись снижением вслед за Уолл-стрит

Китайский фондовый рынок снизился в среду, следуя за потерями на Уолл-стрит, связанными с распродажей бумаг технологического сектора из-за беспокойства о государственном регулировании.

Индекс Shanghai Composite опустился на 1,4 процента до 3.122,29 пункта, в то время как индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 закрылся снижением на 1,8 процента до 3.842,72 пункта.

Индекс ChiNext, отслеживающий динамику акций стартапов, просел на 0,52 процента.

В лидерах падения оказался потребительский сектор, который снизился на 4,7 процента, пережив худший торговый день более чем за два года. Акции тяжеловеса сектора Kweichow Moutai подешевели на 4,6 процента после публикации годовых результатов компании.

Банковский сектор опустился на 0,1 процента, но в целом сохранял стабильность, поскольку ведущие кредиторы Китая отчитались о самом высоком росте прибыли за три года.

Наибольший рост среди компонентов Shanghai Composite показали акции Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd, Xinjiang Tianrun Dairy Co Ltd и Sinomach Automobile Co Ltd, которые набрали от 9,3 до 10,02 процента.

В лидерах падения оказались бумаги SDIC Zhonglu Fruit Juice Co Ltd, Sanjiang Shopping Club Co Ltd и Zhe Jiang Dong Ri Ltd Co, потерявшие от 9,99 до 10,02 процента.

Акции Гонконга упали до минимального уровня закрытия за три недели в среду на фоне существенных потерь Уолл-стрит и возобновившегося беспокойства о торговой войне Китая и США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 2,5 процента до 30.022,53 пункта, минимума на момент закрытия с 5 марта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, просел на 2,4 процента, закрывшись на отметке 12.001,16 пункта.

В лидеры падения вышел технологический сектор, потерявший 5 процентов.