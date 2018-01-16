Цены на золото держатся вблизи пика 4 лет на фоне слабого доллара

Цены на золото выросли во вторник и держались вблизи максимума четырех месяцев, достигнутого в ходе предыдущей сессии, на фоне падения доллара до минимума трех лет.

В 12.19 золото торговалось по $1.333,36 за тройскую унцию по сравнению с $1.339,66 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $0,3 до $1.334,6 за унцию.

Индекс доллара к корзине основных валют в понедельник опустился до 90.279, минимума с декабря 2014 года. К 12.21 доллар опустился на 0,39 процента до 90.624.

Евро держался вблизи пика трех лет на фоне растущих ожиданий того, что ЕЦБ свернет масштабную программу стимулирования.

Член Управляющего совета ЕЦБ Ардо Ханссон сообщил, что Европейский центробанк может завершить программу покупки облигаций после сентября, если экономика и инфляция будут соответствовать прогнозам.

Ослабление доллара было вызвано абсолютной уверенностью игроков рынка в том, что восстановление мировой экономики опередит рост экономики США и побудит крупнейшие мировые банки во главе с ЕЦБ отказаться от программы стимулов быстрее ожиданий. [USD/]

Серебро торговалось по $17,01 за унцию по сравнению с $17,35 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $988,24 по сравнению с $996,00, палладий - $1.114,49 против $1.126,00.