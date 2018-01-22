Цены на золото перешли к росту после снижения на фоне восстановления доллара

Цены на золото снизились в понедельник, так как доллар восстановил часть потерь, вызванных приостановкой работы правительства США, а инвесторы заняли выжидательную позицию.

Однако позднее в ходе сессии цены перешли к росту.

В 12.57 золото торговалось по $1.332,41 за тройскую унцию по сравнению с $1.331,41 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Котировки драгоценного металла опустились на 0,5 процента на прошлой неделе, показав первое недельное падение за шесть недель.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $0,6 до $1.332,4 за унцию.

Приостановка работы американского правительства вступила в силу в ночь с пятницы на субботу, поскольку демократы и республиканцы не смогли договориться о продлении финансирования из-за разногласий в вопросах иммиграции и охраны границ.

В воскресенье лидеры республиканцев и демократов в Сенате провели переговоры в попытке преодолеть противоречия, которые привели к двухдневной приостановке работы правительства, однако было неясно смогут ли федеральные служащие вернуться к работе к началу рабочей недели.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,1 процента до 90,626 после снижения на 0,5 процента до 90,155.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,7 процента в пятницу до 846,67 тонн с четверга. [GOL/ETF]

Запасы биржевого фонда выросли более чем на 2 процента на прошлой неделе, показав лучшую недельную динамику с недели, завершившейся 3 сентября.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями увеличили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX на неделе по 16 января, согласно данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами.

Серебро торговалось по $17,05 за унцию по сравнению с $17,00 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $1.017,30 по сравнению с $1.013,00, палладий - $1.099,97 против $1.104,72.