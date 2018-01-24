Цены на золото выросли на фоне слабого доллара и опасений вокруг торговых войн

Цены на золото выросли в среду, удерживаясь вблизи зафиксированного на прошлой неделе максимума четырех месяцев, так как доллар снизился до трехлетнего минимума, а опасения касательно возможных торговых войн способствовали бегству от риска.

В 12.42 золото торговалось по $1.347,65 за тройскую унцию по сравнению с $1.341,01 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на $11 до $1.347,8 за унцию.

Доллар опустился до минимума четырех месяцев к иене на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу того, что валюта США может потерять свое преимущество в доходности в то время, как ведущие центробанки начинают сворачивать свои масштабные программы денежного стимулирования.

По отношению к иене доллар впервые за четыре месяца опустился ниже отметки 110.

Индекс доллара к корзине основных валют достиг минимума с 31 декабря 2014 года на фоне спекулятивной распродажи.

“Мировые инвесторы также обеспокоены возможностью торговых войн..., которые спровоцируют бегство от риска, что, в свою очередь, окажет поддержку золоту”, - сказал Ричард Сюй из HuaAn Gold.

Президент США Дональд Трамп во вторник ввел таможенные пошлины на импорт стиральных машин и солнечных батарей, омрачив прогноз мировой торговли в то время, когда ее восстановление укрепило надежды на усиление мировой экономики.

Недавний рост акций оказал давление на котировки драгоценного металла. Большинство индексов азиатских рынков поднялись с 5 до 10 процентов с начала года, зафиксировав рекордные максимумы.

Серебро торговалось по $17,19 за унцию по сравнению с $17,04 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $1.009,49 по сравнению с $1.006,30, палладий - $1.098,49 против $1.091,97.