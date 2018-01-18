Цены на золото снизились, доллар вырос на фоне сильных данных США

Цены на золото в четверг снизились до минимума почти за неделю, так как доллар отступил от минимумов трех лет на фоне более сильных, чем ожидалось экономических данных США.

В 13.36 золото перешло к росту, подорожав до $1.329,64 за тройскую унцию по сравнению с $1.327,65 за унцию при закрытии торгов в среду.

В ходе предыдущей сессии котировки металла опустились на 0,8 процента, зафиксировав сильнейшее однодневное падение с 7 декабря.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подешевели на $9,8 до $1.329,4 за унцию.

Промышленное производство в США в декабре выросло сильнее, чем ожидалось, так как нехарактерная для региона холодная погода, державшаяся в конце месяца, повысила спрос на отопление, однако объем фабричного производства почти не увеличился, указывая на умеренный рост в промышленном секторе.

Аналитики сообщили, что коррекция динамики криптовалют может оказать поддержку золоту.

Курс биткоина на базирующейся в Люксембурге бирже Bitstamp в среду снизился более чем на 10 процентов, опустившись ниже отметки $10.000 впервые с 1 декабря.

Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,33 процента до 90,844 по сравнению с достигнутой в среду отметкой 90.113, минимумом с 31 декабря 2014 года.

Серебро торговалось по $17,05 за унцию по сравнению с $17,01 к закрытию торгов в среду, платина стоила $999,80 по сравнению с $996,74, палладий - $1.106,97 против $1.115,24.