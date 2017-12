Рынки акций Китая и Гонконга завершили 2017 год уверенным ростом

Китайский фондовый рынок закрыл пятничную сессию и 2017 год на положительной территории, поскольку местные и иностранные инвесторы увеличили присутствие на китайских рынках вопреки беспокойству о замедлении темпов роста экономики и регуляторных ограничениях.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повысился на 0,35 процента до 3,307.97 пункта. За год индекс набрал более 6 процентов.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 0,31 процента и закрылся на отметке 4.031,37 пункта, при этом субиндекс финансового сектора вырос на 0,35 процента, потребительский сектор снизился на 1,5 процента, сектор недвижимости повысился на 1,66 процента, а сектор здравоохранения вырос на 0,62 процента.

За 2017 год CSI300 прибавил 21,8 процента.

Наибольший рост в процентном исчислении среди компонентов индекса Shanghai Composite показали бумаги Hangzhou Cable CoLtd, набравшие 10,02 процента, а также Furen Pharmaceutical Group Industry Co Ltd и Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd, которые подорожали на 9,52 и 8,43 процента соответственно.

Максимальное процентное падение показали бумаги CRED Holding Co Ltd, которые сбавили 9,49 процента, а также Yangzhou Yaxing Motor Coach Co Ltd и Wenyi Suntech Co Ltd, потерявшие 8,55 и 7,27 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга закрылся ростом пятую сессию кряду в пятницу, при этом фондовый индекс Hang Seng набрал 36 процентов за год, что стало максимальным приростом с 2009 года.

Hang Seng поднялся на 0,19 процента до 29.919,15 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,22 процента, закрывшись на отметке 11.709,3 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 0,3 процента, тогда как сектор информационных технологий опустился на 0,41 процента, финансовый сектор прибавил 0,4 процента, а сектор недвижимости потерял 0,11 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги AIA Group Ltd, подорожавшие на 2,07 процента, а наибольшие потери понесли акции Country Garden Holdings Company Ltd, которые снизились на 2,36 процента.