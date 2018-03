Акции Китая выросли за счет сектора здравоохранения

Китайские акции восстановили потери, завершив торги вторника на положительной территории при поддержке сектора здравоохранения и после обещаний Пекина продолжить делать экономику страны более открытой на фоне угрозы торговой войны.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 вырос на 0,08 процента до 4.077,41 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,34 процента до 3.290,45 пункта.

Индекс ChiNext, отслеживающий динамику акций стартапов, прибавил 1,18 процента.

Китай продолжит делать свою экономику более открытой, предоставляя зарубежным и местным компаниям равные возможности для конкуренции, сказал премьер-министр страны Ли Кэцян на закрытии ежегодной сессии парламента КНР во вторник, выразив надежду на то, что Пекин и Вашингтон смогут избежать торговой войны.

Индекс, отслеживающий динамику ведущих компаний сектора здравоохранения, достиг рекордного максимума, поскольку аналитики и трейдеры ждут, что проводимые Пекином реформы и рост спроса благоприятно скажутся на отрасли.

Наибольший рост среди компонентов Shanghai Composite показали акции Guodian Nanjing Automation Co Ltd, Chongqing Iron & Steel Co Ltd и Guizhou Yibai Pharmaceutical Co Ltd, подорожавшие примерно на 10 процентов.

В лидерах падения - бумаги Cultural Investment Holdings Co Ltd, Tonghua Grape Wine Co Ltd и Xining Special Steel Co Ltd, которые снизились на 6,49-8,27 процента.

Акции Гонконга завершили торги разнонаправленно, в то время как инвесторы ждали начала заседания Федрезерва, по итогам которого регулятор, как ожидается, повысит ставки.

Индекс Hang Seng вырос на 0,1 процента до 31.549,93 пункта, индекс China Enterprises снизился 0,5 процента до 12.597,42 пункта.