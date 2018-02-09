Последнее обновление: 09.02.2018 10:52

Китайские биржи рухнули вслед за американскими

Основные индексы на китайских фондовых биржах рухнули в пятницу на 2,7% — 5,2% вслед за американскими, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index к 11.10 (6.10 мск) обрушился на 5,15% — до 3094,03 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 2,68% — до 1688 пункта. Тем временем гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,91% — 29294,25 пункта.

В четверг биржи США вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,15%. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%. Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам — в четверг показатель также потерял 4,2%. Всего с начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 6,5%, NASDAQ — на 6,4%, а S&P 500 — на 6,6%.

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