Китайский фондовый рынок закрылся ростом, акции Гонконга в плюсе

Акции Китая выросли в пятницу, а индекс “голубых фишек” показал максимальный с конца июня недельный подъем благодаря снижению норм резервирования центробанком страны.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,2 процента до 3.921,00 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,1 процента до 3.390,52 пункта.

За неделю SSEC вырос на 1,2 процента, CSI300 - на 2,2 процента.

Настроения рынка на этой неделе продолжило поддерживать решение Народного банка Китая, который в конце сентября объявил, что в 2018 году снизит банковские нормы резервирования для кредиторов, которые выполняют требования о финансировании малого бизнеса и сельскохозяйственного сектора.

Инвесторы сдержанно отреагировали на данные об экспорте и импорте Китая, а также вливание центробанком почти 500 миллиардов юаней ($75,96 миллиарда) в финансовую систему страны.

Хотя большинство аналитиков ждут, что китайские акции сохранят стабильность во время съезда Коммунистической партии КНР, который начнется 18 октября, существуют опасения о начале распродажи после его завершения.

Потребительский сектор за неделю прибавил 4,9 процента, в то время как акции компаний здравоохранения также выросли после того, как власти пообещали расширить реформы отрасли.

Энергетические акции снизились из-за планов Пекина усилить борьбу с загрязнением окружающей среды в зимние месяцы.

Акции Гонконга выросли в пятницу, однако практически не изменились по итогам недели на фоне усиления осторожности инвесторов в преддверии съезда Компартии.

Индекс Hang Seng прибавил 0,1 процента до 28.476,43 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,2 процента до 11.519,81 пункта.

Сектор недвижимости снизился на 0,18 процента, в то время как сырьевые акции прибавили более 1 процента.