Последнее обновление: 09.02.2018 17:04

Китайский рынок акций пережил худший день за два года

Китайский фондовый рынок в пятницу пережил худший день за последние почти два года; возглавил падение индекс “голубых фишек”, сместив биржи на территорию коррекции после очередного обвала рынка акций США минувшей ночью.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 4,0 процента до 3.130,93 пункта, а CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, потерял 4,3 процента и завершил торги на отметке 3.841,27 пункта. В какой-то момент оба индекса опускались более чем на 6 процентов.

Это стало сильнейшим однодневным падением для обоих индексов с февраля 2016 года.

В то же время фондовый рынок Гонконга понес наиболее существенные недельные потери со времен мирового финансового кризиса.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 3,1 процента до 29.507,42 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 3,9 процента, закрывшись на отметке 11.901,67 пункта.

За эту неделю Hang Seng просел на 9,5 процента, продемонстрировав максимальное недельное снижение с октября 2008 года.

Все основные отраслевые субиндексы как в Китае, так и в Гонконге ушли в минус вслед за акциями компаний финансового сектора и сектора недвижимости.

Опасения по поводу здоровья второй по величине экономики мира возобновились на рынке после того, как опубликованные в пятницу данные показали, что потребительская инфляция и цены производителей в Китае замедлились в январе.

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