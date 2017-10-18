Китайские "голубые фишки" закрылись на пике 26 месяцев, акции Гонконга выросли

Китайский фондовый рынок повысился по итогам торгов среды, при этом индекс “голубых фишек” закрылся на 26-месячном максимуме - инвесторы возлагают надежды на то, что съезд Коммунистической партии Китая (КПК), открывшийся сегодня в Пекине, способствует проведению реформ, направленных на стимулирование роста во второй по величине экономике мира.

Съезд КПК, который проходит дважды в десятилетие, как ожидается, укрепит власть председателя КНР Си Цзиньпина, заявившего на открытии мероприятия о том, что рынкам позволят играть решающую роль в распределении ресурсов.

Си сказал также, что Китай расширит экономические и финансовые реформы и еще больше откроет рынки для иностранных инвесторов, стремясь перейти от высокоскоростного к высококачественному росту.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,8 процента до 3.944,16 пункта, максимума закрытия с августа 2015 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,3 процента и завершил торги на отметке 3.381,79 пункта.

Акции защитных секторов, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения, вышли в лидеры роста, а бумаги финансового сектора и сектора коммунальных услуг сохраняли стабильность.

В то же время акции сырьевых компаний продолжили нести потери, снизившись на 0,8 процента, на фоне сохраняющейся слабости сырьевого рынка.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшнюю сессию также на положительной территории.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,1 процента до 28.711,76 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,5 процента, закрывшись на отметке 11.621,95 пункта.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику, при этом рост акций компаний-застройщиков компенсировал падение бумаг сырьевого сектора.