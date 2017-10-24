Китайский фондовый рынок вырос в последний день съезда КПК, акции Гонконга в минусе

Китайские “голубые фишки” во вторник достигли пика 26 месяцев на фоне подъема акций инфраструктурных компаний и сектора недвижимости, поскольку инвесторы с оптимизмом отреагировали на хороший рост квартальной прибыли и экономические планы властей, представленные на съезде Компартии.

Около 100 компаний, акции которых торгуются на Шанхайской бирже, уже отчитались о результатах за третий квартал, и их совокупная чистая прибыль подскочила на 47 процентов в годовом выражении, сообщило государственное издание Shanghai Securities News.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 вырос на 0,7 процента до 3.959,40 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,2 процента до 3.388,25 пункта.

Председатель КНР Си Цзиньпин на съезде КПК, который завершается во вторник, представил план развития страны до 2050 года, призванный начать “новую эру” роста.

Акции инфраструктурных компаний и сектор недвижимости выросли на 1 и 2,5 процента соответственно.

Бумаги Fangda Special Steel Technology подорожали на 1,9 процента после того, как чистая прибыль производителя стали выросла более чем вдвое в январе-сентябре.

Акции Гонконга снизились на фоне признаков дефицита ликвидности, который некоторые аналитики связывают с перспективой очередного повышения ставки в США до конца года.

Индекс Hang Seng сбавил 0,5 процента до 28.154,97 пункта, индекс China Enterprises - 0,7 процента до 11.405,55 пункта.

Почти все основные сектора завершили торги на отрицательной территории.

Потребительский сектор сбавил 1,3 процента, промышленный субиндекс снизился на 1 процент.