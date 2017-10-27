Китайские "голубые фишки" в плюсе благодаря отчетам компаний

Китайский индекс “голубых фишек” обновил максимум 28 месяцев пятый день подряд в пятницу за счет превзошедших ожидания отчетов компаний и после завершения съезда Коммунистической партии КНР.

Трехнедельный рост индекса также связан с признаками устойчивости второй по величине в мире экономики и хорошей отчетностью лидеров сектора.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, повысился на 0,7 процента до 4.021,97 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,3 процента и завершил сессию на отметке 3.416,81 пункта.

За неделю CSI300 набрал 2,4 процента, а SSEC - 1,1 процента.

Ряд крупных китайских компаний, включая China Life Insurance, Aluminium Corp of China и Kweichow Moutai, отчитались о квартальных результатах, которые превзошли прогнозы рынка.

Инвесторы продают акции более мелких и слабых игроков, поскольку ужесточение монетарных условий все больше снижает аппетит к риску.

Потребительский сектор существенно опередил темпы роста рынка в целом, за неделю подскочив на 7,4 процента во главе с бумагами Moutai, которые достигли рекордного пика.

Существенный рост в течение недели также показали бумаги инфраструктурных компаний, так как инвесторы рассчитывают, что Пекин будет реализовывать проекты в рамках инициативы “Один пояс - один путь”.

Фондовый рынок Гонконга завершил неделю уверенным повышением, так как хорошие квартальные результаты американских технологических гигантов обеспечили рост Уолл-стрит, а Европейский центральный банк продлил меры стимулирования.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng вырос на 0,8 процента до 28.438,85 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, набрал 1,7 процента, закрывшись на отметке 11.643,57 пункта.

За неделю Hang Seng сбавил 0,2 процента, а HSCE поднялся на 0,7 процента.

ЕЦБ сообщил, что с января снизит объем ежемесячной скупки активов, но продлил срок действия программы до конца сентября 2018 года или дальше, если это будет необходимым.