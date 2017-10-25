Рынки акций Китая и Гонконга завершили торги в плюсе

Китайский индекс “голубых фишек” продолжил обновлять 26-месячные максимумы в среду благодаря воодушевляющим отчетам о прибыли технологических компаний и после объявления нового состава ключевого партийного комитета.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, повысился на 0,5 процента до 3.976,95 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,3 процента и завершил сессию на отметке 3.396,90 пункта.

Коммунистическая партия Китая объявила в среду новый состав руководства страны под началом председателя Си Цзиньпина. Наряду с Си и премьером Госсовета Ли Кэцяном в состав Постоянного комитета Политбюро - руководящего органа во второй крупнейшей экономике мира - вошли пять новых членов: Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи и Хань Чжэн.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. Акции компаний-застройщиков и фармацевтических предприятий вышли в лидеры роста, другие секторы слабо менялись в условиях неактивных торгов.

Бумаги BOE Technology подскочили на 9,6 процента, достигнув 28-месячного пика, после того как производитель дисплеев отчитался об увеличении прибыли за первые девять месяцев текущего года.

Фондовые индексы Гонконга также повысились в среду на фоне роста акций китайских компаний, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng вырос на 0,5 процента до 28.302,89 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,8 процента, закрывшись на отметке 11.493,30 пункта.

Большинство секторов, включая энергетический сектор и сектор информационных технологий, укрепили позиции.