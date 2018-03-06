Последнее обновление: 06.03.2018 14:44

Рынки акций Китая и Гонконга выросли на фоне снижения опасений о торговой войне

Китайский фондовый рынок вырос во вторник, поддерживаемый акциями девелоперских и фармацевтических компаний, на фоне снижения опасений о развертывании глобальной торговой войны.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повысился на 1 процент до 3.290,17 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 1,2 процента и закрылся на отметке 1.067,53 пункта, при этом субиндекс финансового сектора поднялся на 1,62 процента, потребительский сектор снизился на 0,05 процента, сектор недвижимости вырос на 4,31 процента, а сектор здравоохранения прибавил 2,17 процента.

Более мелкий индекс Шэньчжэня поднялся на 1,17 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite прибавил 0,11 процента, закрывшись на пятинедельном максимуме и отыграв большую часть потерь, понесенных с конца января.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Founder Technology Group Co Ltd, которые подорожали на 10,14 процента, а также Far East Smarter Energy Co Ltd и Jiangsu Zongyi Co Ltd, прибавившие 10,08 и 10,03 процента соответственно

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Zhongyuan Union Cell & Gene Engineering Corp Ltd, подешевевшие на 4,33 процента, а также Gansu Ronghua Industry Group Co Ltd и Tongling Jingda SpecialMagnet Wire Co Ltd, которые потеряли 3,96 и 3,85 процента соответственно.

С начала года индекс Шанхайской биржи просел на 0,5 процента.

Фондовый рынок Гонконга во вторник также показал существенный рост, следуя за повышательной динамикой других азиатских площадок в ожидании, что президент США Дональд Трамп будет вынужден отказаться от введения пошлин на импорт стали и алюминия под давлением политических союзников.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng повысился на 2,1 процента до 30.527,34 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 2,8 процента, закрывшись на отметке 12.325,43 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 2,8 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 2,98 процента, а сектор недвижимости - 1,05 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги Want Want China Holdings Ltd, подорожавшие на 4,4 процента, а наибольшие потери понесли акции Bank of East Asia Ltd, которые подешевели на 0,59 процента.

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