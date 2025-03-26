Капитализация USDC впервые превысила $60 млрд

26 марта объем выпуска стейблкоина USDC превысил $60 млрд, достигнув нового исторического максимума (ATH).

На момент написания предложение актива составляет $60,2 млрд — рост на 100% в сравнении с мартом прошлого года, когда показатель был на уровне $30 млрд.

Общая капитализация рынка «стабильных монет» также достигла ATH, превысив $238 млрд.

USDC остается вторым по популярности стейблкоином. Главный конкурент, USDT от компании Tether, пока лидирует в сегменте «стабильных монет» с рыночной капитализацией в $144 млрд.

Основная часть USDC — около $39 млрд — размещена в сети Ethereum. Второе место занимает Solana с $9,5 млрд. Также активы распределены между блокчейнами вроде Base ($3,7 млрд), Hyperliquid ($2,2 млрд), Arbitrum ($1,8 млрд) и Berachain ($1 млрд).

Напомним, к 24 марта USDC сформировал ~80% предложения «стабильных монет» на Solana.

Ранее компания Circle — эмитент USDC — ускорила кроссчейн-переводы стейблкоина до нескольких секунд.