Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются на фоне информации о самом резком с начала этого года снижении запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 составила $73,88 за баррель, что на $0,09 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,77 до $73,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,11 до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,65 до $69,65 за баррель.