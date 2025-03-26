Последнее обновление: 26.03.2025 18:03

Цены на нефть эталонных марок днем в среду ускорили рост

Цены на нефть эталонных марок днем в среду ускорили рост на фоне сигналов о резком сокращении запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:55 составляет $73,7 за баррель, что на $0,68 больше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,67 до $69,67 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают сомнения в достаточности предложения, возросшие на фоне новых мер Белого дома. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.

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