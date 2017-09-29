Золото торгуется без существенных изменений, готовится показать худшую месячную динамику за год

Цены на золото практически не изменились в пятницу на фоне укрепления доллара, но готовились могут показать крупнейшее месячное падение в этом году в связи с ростом ожиданий того, что американский центробанк повысит ключевую ставку кредитования в декабре.

В 12.40золото торговалось по $1.287,85 за тройскую унцию по сравнению с $1.286,91 за унцию при закрытии торгов в четверг, готовясь продемонстрировать снижение на 2,5 процента в сентябре - самое сильное месячное падение за год, с ноября 2016 года.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $1,9 до $1.290,6 за унцию.

Доллар укрепился к корзине основных валют и готовился показать максимальный недельный прирост в текущем году, пока инвесторы оценивали налоговый план администрации американского президента Дональда Трампа и будущее денежно-кредитной политики Федрезерва.

“Цены (на золото) будут оставаться под давлением в краткосрочной перспективе на фоне повышения процентных ставок в США и, возможно, в Великобритании и Европе”, - сказал аналитик Эдвард Мейр из INTL FCStone.

Палладий торговался по $933,55 за унцию по сравнению с $929,00 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $918,75 по сравнению с $919,50, серебро - $16,80 против $16,83.

Палладий торговался выше платины третий день подряд после достижения ценового паритета впервые с 2001 года в среду.