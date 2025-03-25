Британский банкир предсказал окончание глобализации в прежнем виде

Геополитическая напряженность приведет к более тесным экономическим связям между региональными группами и торговыми блоками, а глобализация в ее нынешнем виде может завершиться. Такое мнение высказал глава британского банка HSBC Марк Такер на глобальном инвестиционном саммите в Гонконге.

По его словам, торговые разногласия создают неопределенность, представляя серьезную угрозу глобальному экономическому росту, ппишет Financial Times.

Дональд Трамп продолжает агрессивную торговую политику. Ожидается, что 2 апреля вступят в силу ответные таможенные пошлины. Вашингтон введет аналогичные тарифы на импорт, которые другие страны ранее установили для американской продукции.

Такер подчеркнул, что в мировой торговле, экономической политике и международной системе безопасности происходят масштабные изменения.

"Учитывая текущие тенденции, мы предполагаем, что глобализация, какой мы ее знали, возможно, подошла к концу", – сказал он.

По его словам, глобализация изменила баланс экономических сил, и то, что ранее было устойчивым, теперь таковым не является. Однако это не означает, что мир раскалывается или происходит деглобализация. Наоборот, открываются новые возможности и формируются более тесные экономические связи между различными политическими группировками и торговыми блоками.

В качестве примера он привел объединение БРИКС, которое создает институциональные механизмы, влияющие на энергетику, торговлю, финансы, цепочки поставок и технологии.

В последние месяцы HSBC также изменил свою стратегию. Банк разделил свой бизнес на два подразделения: одно сосредоточено на Азии и Ближнем Востоке, а другое – на Европе и Америке.