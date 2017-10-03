Цены на золото опустились до минимумов 7 недель на фоне укрепления доллара

Цены на золото мало менялись после падения до минимумов семи недель во вторник, так как акции и доллар выросли на азиатских торгах после выхода оптимистичных экономических данных и роста доходности госбондов США.

В 12.38 золото торговалось по $1.270,60 за тройскую унцию по сравнению с $1.270,72 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $2,6 до $1.273,2 за унцию.

Доллар вырос к иене и к корзине основных валют во вторник, установив максимум с середины августа и расширив преимущество, набранное по итогам предыдущей сессии на фоне роста доходности госбондов США и сильных производственных данных.

Поддержку валюте также оказали предложенная американским президентом Дональдом Трампом налоговая реформа и вероятность повышения процентной ставки ФРС США.

Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан сказал во вторник, что регулятору стоит “пристально рассмотреть” вопрос о необходимости повышения ставки в декабре, в то время как глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал ранее, что он бы предпочел повременить с повышением.

Белый дом сообщил в понедельник, что США ведут переговоры с Пхеньяном исключительно о судьбе удерживаемых в КНДР американцев, вероятно вновь упрекая Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что Вашингтон имеет прямой канал связи с Северной Кореей для обсуждения ядерных и ракетных испытаний.

Серебро торговалось по $16,59 за унцию по сравнению с $16,54 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $913,00 по сравнению с $910,50, палладий - $914,00 против $909,50.