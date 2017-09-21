Цены на золото обновили минимумы трех недель на фоне укрепления доллара

Цены на золото опустились до минимумов более трех недель в четверг, так как укрепление доллара и увеличение шансов на повышение ставки ФРС США в декабре понизили интерес к металлу.

В 12.26 золото торговалось по $1.296,09 за тройскую унцию по сравнению с $1.301,00 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $17,2 до $1.299,3 за унцию.

Курс доллара и доходность гособлигаций США достигли максимумов шести недель в среду, после того, как Федрезерв США сообщил, что в октябре начнет сокращать баланс, а также просигнализировал об очередном повышении ставки в этом году.

Доллар повысился к иене во вторник на 0,2 процента, расширив преимущество. Индекс доллара к корзине шести основных валют торговался без изменений.

Заявление ФРС об очередном повышении процентной ставки в этом году застигло рынки врасплох, так как череда вялых инфляционных данных понизила шансы на подобный шаг.

Банк Японии ожидаемо сохранил монетарную политику без изменений по итогам двухдневного заседания в четверг и подтвердил оптимистичную оценку состояния экономики, просигнализировав об уверенности в том, что устойчивое восстановление постепенно приведет к ускорению темпов инфляции до целевых 2 процентов без дополнительного стимулирования.

Серебро торговалось по $16,95 за унцию по сравнению с $17,12 к закрытию торгов в среду, платина стоила $942,20 по сравнению с $941,00, палладий - $909,72 против $910,00.