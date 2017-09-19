Цены на золото стабильны, рынки в ожидании заседания ФРС

Цены на золото стабилизировались и удерживаются выше минимумов двух недель во вторник, поскольку инвесторы ждут заявления ФРС, которое позволит судить о темпах ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.

В 12.45 золото торговалось по $1.307,91 за тройскую унцию по сравнению с $1.306,63 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $0,9 до $1.311,7 за унцию.

Азиатские акции снизились во вторник, после достижения пика десяти лет днем ранее, на фоне неопределенности, так как трейдеры ожидают заседания ФРС, которое состоится во вторник вечером, чтобы узнать о планах ФРС касательно денежно-кредитной политики. [MKTS/GLOB]

В ходе двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, регулятор, вероятно, озвучит планы, связанные с сокращением баланса, но повременит с повышением процентой ставки.

Индекс доллара к корзине шести валют-соперников снизился во вторник, но удерживался вблизи пиков восьми недель по отношению к иене, так как доходность гособлигаций США продолжала расти после признаков повышения инфляции. [USD/] [US/]

Сохраняющаяся напряженность между США и Северной Кореей станет центральной темой заседания Генеральной ассамблеи ООН во вторник, где американский президент Дональд Трамп впервые выступит с речью.

США совместно с Южной Кореей провели воздушные учения над Корейским полуостровом, в то время как Россия и Китай начали военно-морские учения вблизи государства, в преддверии Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе, центральной темой которой могут стать действия Пхеньяна.

Серебро торговалось по $17,17 за унцию по сравнению с $17,21 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $958,20 по сравнению с $959,50, палладий - $927,03 против $935,50.