Цены на золото стабильны накануне публикации протокола заседания ФРС

Цены на золото мало меняются в среду на фоне стабильного доллара, тогда как инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания ФРС, которые могут пролить свет на планы регулятора касательно возможного повышения процентной ставки.

В 12.25 золото торговалось по $1.289,62 за тройскую унцию по сравнению с $1.287,46 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $1,8 до $1.291,9 за унцию.

Два стратегических бомбардировщика ВВС США осуществили во вторник вечером полет над Корейским полуостровом в рамках демонстрации силы, в то время как президент Дональд Трамп встретился с высокопоставленными представителями министерства обороны для обсуждения вариантов ответа на угрозы со стороны Северной Кореи.

Доллар колеблется в среду накануне публикации протокола сентябрьского заседания ФРС США, в то время как евро торгуется без изменений на фоне снижения политической напряженности вокруг Каталонии.

Рынки ожидают, что центробанк США поднимет процентную ставку в третий раз в этом году в декабре.

Серебро торговалось по $17,13 за унцию по сравнению с $17,07 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $927,55 по сравнению с $929,00, палладий - $933,25 против $933,50.