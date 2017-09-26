Цены на золото держатся вблизи пиков 1 недели на фоне напряженности вокруг КНДР

Цены на золото стабилизировались во вторник после достижения максимума почти за неделю на фоне интереса к безрисковым активам при сохраняющейся напряженности вокруг КНДР.

В 12.40 золото торговалось по $1.305,91 за тройскую унцию по сравнению с $1.310,15 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $2,2 до $1.309,2 за унцию.

“Резкая распродажа на фондовых рынках и бегство от рисков (спровоцировали рост цен на золото)”, - сказал Ричард Сюй, руководитель крупнейшего биржевого золотого фонда Китая Huaan Gold.

Министр иностранных дел Северной Кореи сообщил в понедельник, что опубликованное в Твиттере заявление президента США Дональда Трампа было расценено как объявление войны Северной Корее.

Азиатские акции снизились, в то время как иена укрепилась на фоне нарастающей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, а инвесторы ожидали новых сигналов о перспективах денежно-кредитной политики ФРС США.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что не видит необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС из-за отсутствия каких-либо свидетельств того, что слабые инфляционные данные последнего времени могут улучшиться.

Серебро торговалось по $17,07 за унцию по сравнению с $17,18 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $932,74 по сравнению с $940,20, палладий - $912,50 против $910,40.