В Средиземном море начались масштабные военные учения НАТО

Военно-морские силы стран-членов НАТО приступили к учениям «Динамичный моряк» (Flotex 25) в западной части Средиземного моря. Об этом сообщает Deniz Haber Ajansı.

«В заливе Кадис (Испания) начались военно-морские учения НАТО Dynamic Mariner/Flotex 25 с участием 4 тыс. военнослужащих», - пишет издание.

Учения Dynamic Mariner/Flotex 25 являются крупнейшими военно-морскими учениями НАТО, проводимыми ежегодно. В этом году Турция впервые возглавила оперативную группу ВМС НАТО.

В учениях Mariner/Flotex 25 задействовано 30 военных кораблей, 2 подводные лодки, десантные подразделения и самолеты из Турции, Испании, Германии, Хорватии, США, Франции, Греции, Португалии и Италии. Учения продлятся до 4 апреля и направлены на проверку военно-морской мощи НАТО и ее применения в сценариях средней и высокой интенсивности.

В ходе учений также будет проверена интеграция новых технологий, таких как беспилотные аппараты, в военно-морские операции.