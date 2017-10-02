Цены на золото держатся вблизи минимумов 7 недель

Цены на золото достигли минимумов середины августа в понедельник, так как рост доходности американских гособлигаций подстегнул доллар, а опасения, связанные с проявлениями жестокости во время референдума в Каталонии, оказали давление на евро.

В 13.16 золото торговалось по $1.273,16 за тройскую унцию по сравнению с $1.279,10 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $8,3 до $1.276,4 за унцию.

Ожидания в отношении третьего повышения процентной ставки ФРС США в этом году, оптимистичные данные, а также разговоры о том, что преемник нынешней главы ФРС Дженет Йеллен может вести более “ястребиную” политику, способствовали росту доходности гособлигаций.

Евро сбавил 0,6 процента к доллару, так как в ходе референдума о независимости Каталонии в Испании сотни людей получили травмы после того, как полиция попыталась силой помешать проведению референдума, используя дубинки и резиновые пули.

Доллар показал лучшую неделю за год в пятницу, частично при поддержке ожиданий того, что ФРС снова поднимет процентную ставку в декабре.

Как показали данные комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами в пятницу, хедж-фонды и управляющие инвестициями сократили число длинных позиций в золоте и серебре на бирже COMEX на неделе по 26 сентября.

Серебро торговалось по $16,59 за унцию по сравнению с $16,60 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $912,50 по сравнению с $909,24, палладий - $935,10 против $934,50.

Платина продолжила торговаться ниже палладия четвертую сессию подряд.