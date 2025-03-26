Цены на нефть эталонных марок утром в среду умеренно растут.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,21 за баррель, что на $0,19 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 2 цента до $73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,20 до $69,20 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 11 центов, до $69 за баррель.