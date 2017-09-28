Цены на золото упали до минимума 1 месяца, палладий обогнал платину

Цены на золото опустились до минимумов более одного месяца в четверг, так как доллар укрепился на фоне ожидаемого повышения процентной ставки ФРС США в декабре, в то время как платина торговалась ниже палладия впервые с 2001 года.

В 13.33 золото торговалось по $1.284,77 за тройскую унцию по сравнению с $1.280,72 за унцию при закрытии торгов в среду, однако ранее в ходе торгов падало в цене до минимальной с 16 августа отметки.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $0,8 до $1.287 за унцию.

Глава МИД Франции в среду призвал американского президента Дональда Трампа усилить дипломатическое давление на Пхеньян.

Доллар и доходность госбондов США выросли после предложения американского президента Дональда Трампа провести масштабную налоговую реформу за три десятилетия, а также после того как оптимистичные экономические данные усилили вероятность повышения процентной ставки ФРС до конца этого года.

Платина торговалась по $921,20 за унцию по сравнению с $916,00 к закрытию торгов в среду, серебро стоило $16,81 по сравнению с $16,74, палладий - $929,95 против $926,50.

“Мы верим, что в конечном итоге палладий и платина будут торговаться примерно на одном уровне. Укрепление котировок палладия в этом году вызвано высокой активностью в автомобильном секторе Китая. Продажи превзошли ожидания”, - сказал Самсон Ли из GFMS.

Палладий в среду достиг ценового паритета с платиной - впервые с 2001 года.

Платина интенсивно используется в производстве дизельных транспортных средств, которое снизилось после разразившегося в 2015 году скандала с участием немецкого концерна Volkswagen в связи с фальсификацией данных о выбросах в атмосферу.