Последнее обновление: 26.09.2017 15:22

Китайский фондовый рынок вырос после трехдневного снижения

Акции Китая стабилизировались на малоактивных торгах вторника после трех дней потерь, поскольку инвесторы начали скупать подешевевшие бумаги девелоперов и сырьевых компаний.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 вырос на 0,1 процента до 3.820,78 пункта, индекс Shanghai Composite - также на 0,1 процента до 3.343,58 пункта.

Китайский регулятор рынка ценных бумаг в понедельник сообщил, что сохранение стабильности рынка “крайне важно” и является политической задачей.

Основные сектора во вторник показали смешанную динамику.

Акции банков и компаний сектора здравоохранения снизились.

Бумаги девелоперов и сырьевые акции, наиболее серьезно пострадавшие в ходе недавней распродажи, восстановились, прибавив по 1 проценту.

По сектору недвижимости ударили новые усилия властей, направленные на сдерживание роста цен на жилье в некоторых городах, в то время как сырьевые акции дешевели из-за опасений о том, что жесткие меры правительства для борьбы с загрязнением атмосферы могут ограничить активность в обрабатывающей и горнорудной промышленности и спрос со стороны предприятий.

Прибыль китайских госкомпаний выросла на 21,7 процента за первые восемь месяцев 2017 года в годовом выражении, сообщило министерство финансов страны. Тем не менее темпы роста немного замедлились по сравнению с периодом с января по июль.

Акции Гонконга также стабилизировались во вторник после резкого снижения на предыдущей сессии, поскольку инвесторы переключили внимание с напряженности вокруг КНДР на укрепление китайской экономики.

Индекс Hang Seng прибавил 0,1 процента до 27.513,01 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,5 процента до 10.968,39 пункта.

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