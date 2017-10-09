Китайский фондовый рынок достиг максимума 21 месяца, Гонконг отошел от пика 10 лет

Основные индексы китайского фондового рынка коснулись пика 21 месяца в понедельник после недельных выходных благодаря скорому снижению норм резервирования для банков и уверенному росту глобальных бирж на прошлой неделе.

Индекс CSI300 .CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 1,2 процента и закрыл торги на отметке 3.882,21, пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite укрепился на 0,8 процента до 3.374,38 пункта.

В определенный момент торгов CSI300 поднялся на 2,1 процента. Позднее индексы растеряли преимущество на фоне фиксации прибыли из-за сомнений инвесторов в устойчивости активного роста бумаг ведущих финансовых компаний.

Ралли секторов возглавили бумаги банков и застройщиков. Инвесторы отреагировали на решение китайского ЦБ снизить требования к объему наличности, который должен быть у банков в качестве резервов, чтобы стимулировать кредитование компаний малой капитализации. Решение вступит в силу со следующего года.

Индекс банковского сектора подскочил на 4,1 процента, но завершил торги ростом на 1 процент. Индекс сектора недвижимости также закрылся повышением на 1 процент.

Поддержку китайскому фондовому рынку также оказала динамика мировых бирж, которые существенно выросли за прошедшую неделю.

Инвесторы почти не обратили внимание на результаты частного исследования, согласно которому темпы роста деловой активности в китайском секторе услуг в сентябре были самыми медленными за 21 месяц.

Фондовый рынок Гонконга закрыл торги понедельника снижением после подъема до максимума около 10 лет на прошлой неделе, так как инвесторы зафиксировали прибыль в секторе недвижимости и финансовом секторе из-за разочаровывающих данных об активности в китайской сфере услуг, тогда как беспокойство об угрозе со стороны КНДР ограничило аппетит к риску.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,5 процента до 28.326,59 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизился на 0,6 процента до 11.385,38 пункта.