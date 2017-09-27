Китайский фондовый рынок стабилен, акции Гонконга выросли благодаря сырьевому сектор

Акции Китая стабилизировались в среду благодаря уверенному росту сырьевого сектора после выхода оптимистичных данных о прибыли промышленных компаний и хорошего прогноза прибыли крупного производителя стали, которые помогли ослабить опасения о замедлении роста экономики.

Настроения инвесторов также поддержали признаки продолжения реструктуризации госсектора и уверенность в том, что Пекин обеспечит стабильность рынка в преддверии съезда Коммунистической партии Китая в октябре.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 завершил торги практически без изменений на уровне 3.821,20 пункта, индекс Shanghai Composite также закрылся без ярко выраженной динамики на отметке 3.345,27 пункта.

Прибыль промышленных компаний Китая увеличилась на 24 процента в августе в годовом выражении, ускорив темпы роста по сравнению с июлем.

Торгуемые в Шанхае акции производителя стали Anyang Iron & Steel Inc выросли на 10 процентов после того, как компания спрогнозировала семикратное увеличение чистой прибыли за первые девять месяцев 2017 года.

Сырьевые акции, которым наиболее выгодны консолидация промышленного сектора и реформы, резко выросли. Горнорудный субиндекс CSI300 прибавил 0,8 процента.

Банковские акции подешевели. Бумаги Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank потеряли более 5 процентов, достигнув минимума почти за год, на фоне продаж бумаг инвесторами.

Акции Гонконга выросли в среду благодаря сырьевому сектору.

Индекс Hang Seng прибавил 0,5 процента до 27.642,43 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,6 процента до 11.035,78 пункта.